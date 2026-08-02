Posee más de 60 mil hectáreas terrestres y marinas el ecosistema Delta del Cauto.

El Delta del Cauto, un sistema de singular belleza, ubica su mayor superficie en la provincia de Granma, y es según expertos, el mejor conservado de su tipo en Cuba y el Caribe. El ecosistema, que recoge más de 60 mil hectáreas entre terrestres y marinas, sirve de refugio a especies emblemáticas de reptiles, aves y mamíferos, fundamentalmente. Por tal motivo la zona es escenario ideal para efectuar el ecoturismo mediante el visionaje de aves y pesca recreativa. Esas prácticas pretenden llamar la atención de los amantes de la naturaleza para la visita a la zona en la presente etapa estival.