Archivo CD: Primera Declaración de La Habana: “No nos queda ninguna duda de que la patria vencerá” (+ Fotos y Video)

Por: Equipo Editorial Sitio Fidel Soldado de las Ideas
En una Plaza desbordada de pueblo, Fidel respondió de manera contundente a las decisiones tomadas en la Séptima Reunión de Consulta de Cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar el 2 de agosto de ese mismo año en San José, Costa Rica. La declaración condenó las atrocidades y crímenes del imperialismo estadounidense, afirmando el derecho de los pueblos oprimidos a luchar por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales.
El histórico documento demandaba el derecho del campesino a la tierra, del niño a la educación, del enfermo a recibir atención médica, al tiempo que señalaba el derecho y el deber de las naciones oprimidas de luchar por su liberación.
Este fue un hecho sin precedentes en la historia de Cuba y de América, pues se denunció públicamente la injerencia de Estados Unidos y se proclamó el derecho de los pueblos latinoamericanos y caribeños a su liberación y autodeterminación.
En saludo a los 65 años de este hecho trascendental, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten con sus lectores el texto íntegro de la declaración, así como fotos y un video del fragmento del discurso del Comandante en Jefe.
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/02/primera-declaracion-de-la-habana-no-nos-queda-ninguna-duda-de-que-la-patria-vencera-fotos-y-video/