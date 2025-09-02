Archivo CD: Primera Declaración de La Habana: “No nos queda ninguna duda de que la patria vencerá” (+ Fotos y Video)

A 65 años del histórico y vibrante discurso de Fidel Castro en la Plaza Cívica (actual Plaza de la Revolución), aquel 2 de septiembre de 1960, en el que el líder de la Revolución Cubana dio a conocer la “Primera Declaración de La Habana” y se celebró la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba —suceso inédito en los anales de Latinoamérica—, siendo esta legítimamente constituida como fuente de derecho democrático.

Fidel pronuncia vibrante discurso donde da a conocer la “Primera Declaración de La Habana”, el 2 de septiembre de 1960. Sitio Fidel Soldado de las Ideas.

Por: Equipo Editorial Sitio Fidel Soldado de las Ideas

En una Plaza desbordada de pueblo, Fidel respondió de manera contundente a las decisiones tomadas en la Séptima Reunión de Consulta de Cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar el 2 de agosto de ese mismo año en San José, Costa Rica. La declaración condenó las atrocidades y crímenes del imperialismo estadounidense, afirmando el derecho de los pueblos oprimidos a luchar por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales.

El histórico documento demandaba el derecho del campesino a la tierra, del niño a la educación, del enfermo a recibir atención médica, al tiempo que señalaba el derecho y el deber de las naciones oprimidas de luchar por su liberación.

Este fue un hecho sin precedentes en la historia de Cuba y de América, pues se denunció públicamente la injerencia de Estados Unidos y se proclamó el derecho de los pueblos latinoamericanos y caribeños a su liberación y autodeterminación.

En saludo a los 65 años de este hecho trascendental, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten con sus lectores el texto íntegro de la declaración, así como fotos y un video del fragmento del discurso del Comandante en Jefe.

http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/02/primera-declaracion-de-la-habana-no-nos-queda-ninguna-duda-de-que-la-patria-vencera-fotos-y-video/

Cubadebate