Cuba felicita a Vietnam por el aniversario de su independencia

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, felicitó hoy al pueblo y partido de Vietnam en ocasión de conmemorarse el aniversario 80 de su independencia.

«Las excepcionales relaciones entre Vietnam y Cuba constituyen referencia de amistad y cooperación, cimentadas en la resistencia, la heroicidad de nuestros pueblos y la defensa de la soberanía», escribió en la red social X.

De igual forma el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, dirigió también la felicitación hacia el Partido Comunista de Vietnam. «En esta fecha tan significativa ratificamos la voluntad de continuar profundizando los excelentes vínculos interpartidistas», acotó.

Morales recordó además al entrañable líder Ho Chi Minh, al conmemorarse hoy el aniversario 56 de su fallecimiento.

«Su legado continúa siendo referente para el Partido Comunista de Vietnam y ese hermano pueblo que hoy celebra 80 años de independencia», agregó.

