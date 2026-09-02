Asia concentra percepción de liderazgo en transporte marítimo mundial

La influencia de Asia, con China e India como principales referentes, se perfila como el principal eje de transformación del transporte marítimo internacional, según el informe Perspectivas del transporte marítimo mundial para 2026.

El reporte fue elaborado por la firma líder en recopilación de datos y consultoría Kapa Research, a partir de una encuesta a 314 armadores y ejecutivos de alta dirección de compañías navieras, indicó el portal Mundo Marítimo.

De acuerdo con el estudio, el 76 por ciento de los participantes considera que “Oriente será la fuerza con mayor influencia sobre el transporte marítimo mundial en los próximos años.

En contraste, solamente el 17 por ciento identifica a Occidente, integrado en la encuesta por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá, como el principal centro de influencia, dice la encuesta reportada por el proveedor de información de la industria marítima Baltic Exchange.

Un 69 por ciento de los encuestados identifica a China como el principal país constructor naval del mundo y el 62 por ciento considera que dispone de la flota más competitiva. A su vez, el 72 por ciento le atribuye al gigante asiático el mayor peso económico dentro del transporte marítimo global.

El 96 por ciento de los participantes considera que China tiene un papel importante en el fortalecimiento del sector, frente al 79 por ciento correspondiente a la Unión Europea y el 73 por ciento de Estados Unidos.

Sin embargo, en cuanto a gestión y experiencia marítima, Grecia aparece como la principal referencia.

El desplazamiento de la percepción de influencia hacia Oriente se produce en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica, y el 76 por ciento de los ejecutivos consultados identifica las crisis vinculadas con la guerra entre Rusia y Ucrania, y la situación en el mar Rojo y Medio Oriente como el principal problema actualmente del transporte marítimo mundial.

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Pese a este escenario, el 70 por ciento considera que las condiciones mejoraron durante los últimos cinco años, mientras que el 94 por ciento mantiene una perspectiva positiva sobre el futuro de sus propias compañías.

En cuanto a los factores que marcarán la evolución del sector, el 70 por ciento de los encuestados señala la tensión entre regulación ambiental y competitividad, mientras que el 53 por ciento apuntó a la competencia entre intereses navieros occidentales y asiáticos.

Además, el 68 por ciento de los entrevistados se muestra pesimista respecto del cumplimiento del objetivo de cero emisiones netas de la Organización Marítima Internacional para 2050.

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