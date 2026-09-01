Facultad del PCC Desembarco del Granma celebra 50 años de fundada

Durante décadas la Escuela Provincial del Partido "Desembarco del Granma ha sido crisol donde se forjan cuadros y dirigentes para sostener la obra revolucionaria en el oriente cubano.

No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de “hacer que los cuadros lo entiendan”: que comprendan los desafíos del momento histórico y la necesidad de un cambio de mentalidad para afrontarlos. Su misión es preparar a los dirigentes para que sean competentes y, sobre todo, comprometidos.

En sus aulas y espacios de debate, la institución ha formado a cientos de cuadros y sus reservas, no solo para el Partido, sino para organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones juveniles y de masas.

La evolución de la Escuela “Desembarco del Granma” la convierte en referente nacional en la formación político-ideológica. Demostrando así su rol activo en la generación de pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones para el desarrollo local y nacional

El centro celebra su 50 aniversario con un amplio programa de actividades bajo el lema “50 años por caminos fecundos”. En un contexto de transformaciones económicas y sociales en Cuba, la escuela se enfrenta al reto de perfeccionar la formación de cuadros revolucionarios, competentes y comprometidos, que sean capaces de dirigir e interactuar con el pueblo, siguiendo el legado de Fidel.

La institución no es solo un centro de estudios. Es un eslabón fundamental en la cadena que une el pasado épico de la provincia con el futuro que sus dirigentes están llamados a construir. En sus aulas, la historia se convierte en pedagogía y el compromiso, en práctica cotidiana.

Cheila Aguilera Riquenes