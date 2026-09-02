China rechaza ataques de políticos de EE.UU. contra su cooperación con Cuba

En un comunicado, el portavoz de la misión diplomática china en La Habana calificó esas posturas como marcadas por la «obsoleta Doctrina Monroe» y por «prejuicios ideológicos de la Guerra Fría».
Afirmó que esas declaraciones exponen una vez más su carácter “hegemónico, dominante y prepotente”.
Criticó además la pretensión estadounidense de considerar al hemisferio occidental “como su propiedad privada y patio trasero” y rechazó el empleo de bloqueos, sanciones, intimidación y subversión como instrumentos que buscan imponer ese dominio.
China defendió el derecho de los países latinoamericanos a elegir libremente a sus socios.
Asimismo, reiteró su respaldo a Cuba en la defensa de su soberanía y su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.
El portavoz sostuvo que lo que debe ser erradicado es “el hegemonismo y la política de poder, los bloqueos, las sanciones y la política de las cañoneras”.
China confirmó que continuará apoyando firmemente a los países de la región en la defensa de su soberanía nacional, su seguridad y sus intereses de desarrollo, y se opondrá resueltamente a la injerencia externa en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas.