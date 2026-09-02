Secretario de Energía de EE.UU. arriba a Venezuela para cerrar acuerdo petrolero

El secretario de Energía de los EE.UU., Chris Wright, arribó en la noche de este martes Venezuela para cerrar un estratégico acuerdo en materia energética que días atrás anunciaron ambos Gobiernos. El acuerdo permitirá una inversión millonaria en el desarrollo de nuevos campos, el incremento de la producción, la construcción de infraestructuras y la generación de miles de empleos.

Wright fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao.

Durante el anuncio del acuerdo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez manifestó que Venezuela conserva soberanía y propiedad sobre los recursos hidrocarburíferos en su subsuelo, y además se asegura desarrollo y bienestar.

Agregó que el proyecto binacional, por un periodo de 25 años, procura convertir esta riqueza en prosperidad concreta para los venezolanos y venezolanas, garantizando mejores ingresos, servicios públicos robustos, salud, educación y vialidad, al tiempo que se aporta a la seguridad energética del hemisferio. El desarrollo de campos estratégicos abarca 17 bloques orientados a alcanzar una producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

De acuerdo con lo pautado en el acuerdo, se contempla un fuerte impacto fiscal y tributario en el que, tomando como referencia un precio base estimado de 65 dólares por barril, se proyectan ingresos totales de hasta 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano (19 dólares por cada barril vendido ingresarían directamente al país). Esa riqueza por vía fiscal se revertiría en desarrollo y bienestar social para la nación.

Wright visitó Venezuela a mediados de febrero. Su arribo, este martes, coincidió con el anuncio por separado de Chevron de sus planes para ampliar operaciones en Venezuela.

Radio Bayamo