Alazanes caen 4-9 en adiós de Liga de Campeones en Mérida

Los Alazanes de Granma cayeron 4-9 ante locales Leones de Yucatán, en su despedida de la experimental Liga de Campeones con sede en la ciudad mexicana de Mérida.

Así, la tropa cubana dirigida por Leonardo Soto dice adiós al certamen con pálida cota de un triunfo y dos fracasos, ubicada en el frío sótano.

En este fracaso contra los Leones, el elenco granmense reforzado sacó tres pelotas Teammate fuera de los límites del estadio Kukulcán Alamo, pero todas sin hombres en bases, obras del receptor Yosvany Alarcón y de los jugadores de cuadro Guillermo Avilés y Andrés de la Cruz.

El mejor madero en ristre fue el antesalista y refuerzo tunero Yordanys Alarcón, quien se fue de 4-2 y empujó una carrera.

Los Leones de Yucatán decidieron el juego con par de racimos de cuatro anotaciones en el segundo y quinto episodio.

Por los Alazanes escalaron al box siete lanzadores, incluido el abridor y perdedor Wilber Reina, que explotó en el segundo capítulo con cuatro carreras limpias.

El zurdo Miguel Paradelo admitió dos al igual que el diestro Carlos Santana, quien no pudo sacar out. Yanielquis Duardo y Keniel Ferraz lanzaron cada uno 2.1 actos sin permitir libertades y el zurdo Yunier Castillo sacó el último out.

Hoy, Halcones Rojos de Fargo-Moorhead (USA) y los Caimanes de Barranquilla (COL) discutirán la medalla de oro.