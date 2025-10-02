Cuba debutó con victoria en torneo Uncaf Sub-16 de fútbol

Ganó por la mínima a Guatemala con gol de Yankarlos Iglesias.

Los futbolistas cubanos debutaron con victoria en el Torneo Uncaf Sub-16 de Guatemala 2025, precisamente ante el conjunto anfitrión.

Un gol de Yankarlos Iglesias resultó suficiente para empezar el torneo con buen pie, ante uno de los rivales más exigentes que le deparaba la llave A.

Los dirigidos por Sandro Sevillano acataron al pie de la letra su indicación de permanecer ordenados en defensa y salir con transiciones rápidas en busca de la puerta rival.

De tal manera los locales consiguieron mayor tiempo de posesión del balón, pero sin mucho riesgo para la zaga cubana, que mantuvo el control posicional en la cancha.

En réplica se notaba la disposición de robar balones y salir a contragolpe para castigar los espacios es que dejaban los chapines a sus espaldas.

Así llegó el gol de Yankarlos Iglesias en el primer tiempo, finalizando con destreza un centro desde la banda y poniendo una ventaja en el marcador que ya no perderían.

El esfuerzo defensivo dio resultado al punto de conservar la puerta imbatida durante todo el encuentro y en ello resultó clave la preparación física que ayudó a soportar la altura y las bajas temperaturas en la capital guatemalteca.

Este viernes se dispondrán a su segunda salida, que será ante el seleccionado de Panamá y dos días después cierran la fase de grupos frente al de Nicaragua.

JIT - Revista Deporte Cubano