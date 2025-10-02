Cuba por pase a octavos ante Australia en Mundial Sub-20 de Fútbol

La selección masculina cubana sub-20 de fútbol irá a su tercer partido de la Copa Mundial de Chile 2025 el próximo sábado 4 de octubre ante Australia, en busca de un puesto en los octavos de final del certamen.

Alfredo Boada Mola

El encuentro de los Leones del Caribe frente a los australianos, por el Grupo D del torneo planetario juvenil, tiene comienzo fijado para las 19:00, hora de Cuba, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago.

Los cubanos, que cayeron en el debut 3-1 ante Argentina, seis veces campeón mundial de la categoría, lograron el miércoles un histórico empate 2-2 frente a Italia, actual subcampeona del orbe, en partido jugado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Con dos goles de penal del delantero Michael Camejo, en los minutos 70 y 87, los cubanos sumaron su primer punto en un Mundial sub-20 ante Italia, que jugó con un hombre de menos por la expulsión del ariete Jamal Iddrissou a los 45 + 3 minutos de la primera mitad.

Los cubanos vinieron de atrás 0-2 hasta lograr el empate 2-2 ante una de las escuadras favoritas para ganar el certamen.

La escuadra Azzurri, subcampeona en el pasado Mundial de Argentina 2023, que conquistó Uruguay, se había adelantado gracias a los tantos de Andrea Natali al minuto 14 y Jamal Iddrissou en el 31.

Se trata de la mejor actuación de Cuba en un Mundial sub-20 de fútbol, luego de que en su primera participación, en Türkiye 2013, perdiera los tres partidos con un solo gol anotado.

Los cubanos tienen todavía la posibilidad de hacerse de un puesto entre los cuatro mejores terceros lugares de los seis grupos del Mundial para pasar a la siguiente fase de octavos del torneo.

Argentina lidera la llave D con seis puntos, Italia (4) va segunda, y tercera marcha Cuba (1), por delante de Australia (0).

Al Campeonato Mundial sub-20 en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre, asisten 24 selecciones nacionales, y por América Latina y el Caribe están además de Cuba y Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, México, Panamá y Chile.

