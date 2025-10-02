“Una calle, mil caminos”, logro educativo para la familia cubana 

A propósito del aniversario 15 de la revista juvenil "Una calle, mil caminos", el Canal Cubavisión presentó este miércoles ante la prensa, los resultados de este espacio concebido para el diálogo y el intercambio con las nuevas generaciones.

Melissa Mavis De Bardet | Foto: de la autora

Como parte del encuentro que tuvo lugar en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, directivos del programa mencionaron que, tras la encuesta realizada, el público eligió como telefilme más popular “Después del abrazo”, dirigido por Annia Quesada.

Entre los detalles ofrecidos sobre la temporada recién concluida, resaltaron que los nueve telefilmes estrenados tuvieron gran aceptación en el público, al tratar diversas temáticas que, aunque trilladas, lograron fomentar la inteligencia colectiva y reflejar en pantalla conflictos actuales desde nuevas aristas y con una frescura cautivadora.

Temas como el embarazo en la adolescencia, la violencia de género, el acoso y ciberacoso, el impacto del divorcio en los hijos, las enfermedades en la adolescencia, la diversidad sexual, la superación de complejos personales y la lucha por los sueños en contextos adversos, y mucho más, formaron parte de los materiales que cada sábado a las 2:00 p.m. captaron la atención del público.

Según Magda González Grau, reconocida directora del programa —este verano solo como guionista— y otros productos audiovisuales como la popular teleserie “Calendario”, las obras escritas y dirigidas por realizadores consagrados y jóvenes talentos, a partir de investigaciones del Centro de Estudios sobre la Juventud, y de sugerencias del público, dejan ver el éxito de la realización audiovisual en el país, y cuán importante es para la familia cubana ver reflejada su historia en pantalla.

Asimismo, comentó que estos materiales constituyen una guía de vida, que debe llegar a comunidades aledañas, centros educacionales, hospitales, y otros espacios que necesiten crear conciencia y fomentar un ambiente optimista para el bienestar de las personas.

Por más difícil que sea observar la gravedad de los asuntos tratados en cada telefilme, se impone el hecho de resaltar valores como la honestidad, el amor, la amistad, la lealtad, entre otros que forman parte de la educación familiar y comunitaria, así como el potencial del arte y las expresiones creativas para motivar y comunicar eficazmente con las personas desde una interacción directa, añadió González Grau.

La ocasión fue propicia, además, para reconocer a diversas instituciones y colaboradores de “Una calle, mil caminos”, revista que desde su inicio en 2010, combina dramatizados con un enfoque social y educativo.

Más que un entretenimiento, el programa —cuyo formato estival lo obliga a mantener su frescura y atractivo para cautivar al público joven y, al mismo tiempo, educar y sensibilizar—, se ha consolidado desde hace tres lustros como un puente entre la ficción televisiva y la reflexión social; entre los jóvenes, sus familias y los especialistas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.