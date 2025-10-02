Zimbabwe y Cuba por fortalecer nexos de sus jóvenes

El Ministro de Empoderamiento de la Juventud, Desarrollo y Formación Profesional de Zimbabwe,Tinoda Machakaire, y la Embajadora de Cuba, Susellys Pérez Mesa ratificaron hoy la voluntad recíproca de fortalecer los nexos en las áreas de atención a los jóvenes.

Al recibir a la jefa de Misión de la isla caribeña, Machakaire ponderó las excelentes relaciones bilaterales e intercambió sobre las posibilidades de consolidar la colaboración con la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba.

La Embajadora adelantó los programas de eventos que tendrán lugar en la nación caribeña en octubre y diciembre próximos y actualizó sobre el impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos al país antillano hace más de 60 años.

En ese sentido, particularizó las consecuencias de la política hostil en la juventud y reconoció el tradicional apoyo de Zimbabwe contra el bloqueo, incluyendo la reciente denuncia del Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, Amon Murwira, en el segmento de alto nivel del 80 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas

El titular, mientras tanto, explicó las prioridades de la labor hacia ese sector que abarca, en esta nación africana, a unos 5,4 millones de jóvenes entre 15 y 35 años.

Machakaire y Pérez Mesa reconocieron la importancia del trabajo hacia las nuevas generaciones como garantía del futuro de sus respectivos países.

