Paratleta de Cuba irá hoy por medalla en mundial de India

El paratleta cubano Daniel Milanés correrá hoy por una medalla en la final de 400 metros T47 del campeonato mundial que se efectúa aquí hasta el 5 de octubre.

Milanés logró la víspera su clasificación, al cruzar la meta tercero en su hit, a los 48:54, su mejor marca de la temporada.

En la final, la cual se vaticina difícil para el joven cubano, estarán también el marroquí Aymane El Haddaqui, actual recordista mundial; el indio Dilip Mahadu, el sudafricano Collen Mahlalela, el brasileño Thomaz Rhuan y el venezolano Luis López, como sus principales contendientes.

El miércoles, la quinta jornada del evento, Latinoamérica continuó cosechando medallas con los brasileños Raissa Rocha, plata en el lanzamiento de la jabalina F56; Jean Oliveira con bronce en 1500 metros T13 y la actual recordista mundial Gerusa Geeber, apoyada por su guía Gabriel Dos Santos, ganó el oro en 100 metros T11 con la mejor marca para la competencia.

Asimismo, las colombianas Angie Nicoll Mejías y Karen Palomeque sumaron más preseas para su país con plata y bronce en salto largo T38, su compatriota José Ramírez logró plata en 400 metros T38, además, José Lemus y Luis Lucumí fueron oro y plata en lanzamiento de la jabalina T38.

La venezolana Alejandra Pérez logró el bronce en los 400 metros T12, así como las mexicanas Alondra Salazar y Rebeca Citlaly, alcanzaron plata y bronce en esa disciplina, pero en la categoría F54.

Por Cuba, competirán el sábado Felipa Isis Hechavarría en salto de longitud T46 y Ulicer Aguilera en lanzamiento de la jabalina F13 y el domingo, último día, Ever Castro, en el lanzamiento de la jabalina F41.

Este jueves, Brasil continúa, por el momento, al frente del medallero de 52 países con 30 preseas (ocho de oro, 15 plata y siete bronce), seguido de China con 23 (ocho de oro, 10 plata y cinco de bronce) y Polonia con 12 (seis de oro, una plata y cinco de bronce).

Colombia con nueve medallas (tres de oro, cinco de plata y una de bronce) y México con cinco medallas (dos de oro, una de plata y dos de bronce) son las otras naciones de la región mejores ubicadas en el medallero.

Con tres presentaciones en el campeonato, una clasificatoria y dos finales, Cuba cuenta con un oro y un bronce, los que la mantienen en el lugar 27 con Ecuador, Malasia, Noruega, Perú y Emiratos Árabes Unidos.

India, el país anfitrión, está ubicado en la cuarta posición con nueve preseas (cuatro de oro, cuatro plata y un bronce).

