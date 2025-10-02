Denuncian asalto a flotilla humanitaria por ejército de Israel (+Foto)

Fuentes de la Flotilla Global Sumud denunciaron hoy que fuerzas de la armada israelí iniciaron acciones para detener el convoy e impedir su llegada a Gaza.

Cerca de la medianoche y a unas 75 millas náuticas de Gaza, Carlos Bertola (Cascote) a través de su cuenta en Instagram narró que varios buques de la armada israelí rodearon su embarcación, los alumbraron con reflectores y aplicaron agua a presión delante del velero e iniciaron el abordaje.

Según el reporte, a esa hora la Armada israelí secuestró a unas 15 naves en aguas internacionales lo que constituye una acción ilegal.

Imágenes captadas por miembros de la flotilla muestran efectivos de la armada israelí fuertemente armados abordando las embarcaciones, apuntando con sus armas a los tripulantes y exigiendo apagar cámaras y celulares para evitar sean grabadas estas acciones.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959