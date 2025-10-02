Huracanes Humberto e Imelda dejan resacas peligrosas en el Caribe

El huracán Humberto se fusionó con un frente y sus restos junto a los estragos del huracán Imelda generan resacas peligrosas sobre las Bermudas y la costa de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Esta mañana se localizó el centro del huracán Imelda cerca de la latitud 32.9 Norte, longitud 60.9 Oeste y se está moviendo.hacia el este-noreste cerca de 48 km/h.

Se espera que el movimiento continúe hasta esta noche con viento hacia el noreste alejándose de las Bermudas.

Los vientos máximos sostenidos han disminuido a cerca de 130 km/h con ráfagas más fuertes y se espera que hoy Imelda se convierta en una zona de baja presión extratropical con un debilitamiento gradual previsto para los próximos días.

Todavia se avistan condiciones de tormenta tropical, especialmente en ráfagas, en Bermudas durante las próximas horas con lluvias persistentes.

Las marejadas generadas por Imelda están afectando Bahamas, Bermudas, y gran parte de la costa este de Estados Unidos y el pronóstico anticipa que mañana estas marejadas se extenderán, y durante el fin de semana, hacia las Antillas Mayores y el norte de las Islas de Sotavento.

El NHC en su última información señaló que el huracán Humberto se fusionó con un frente, pero las olas provenientes de sus remanentes pueden causar peligrosas corrientes de resaca potencialmente mortales que afectarán las playas del norte del Caribe, Bahamas, Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos durante los próximos días.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959