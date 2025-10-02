No Más… a la violencia de género

Mujeres de diversas generaciones pertenecientes al Reparto 26 de Julio del municipio Bayamo dialogaron sobre el rol de la Federación de Mujeres Cubanas y el proyecto Nacional No Más... en la lucha contra la violencia de género. Este busca promover políticas que reduzcan las desigualdades en varios municipios incluida la capital granmense.

El encuentro estuvo presidido por miembros nacionales y provinciales del secretariado de la FMC, representantes de la Asociación de Cooperación Internacional (COSPE), integrantes del Centro Martín Luther King, así como del proyecto No Más en la región Oriental.



Yuglenis Díaz Brizuela, miembro de la FMC en Granma explicó que la comunidad fue escogida por el alto índice de violencia existente. Sin embargo, se evidencian los resultados del programa de adelanto de las mujeres en el vecindario a través de emprendimientos financiados por el Centro Martín Luther King.

El proyecto No más… tiene como objetivo contribuir a la promoción de estrategias y políticas públicas enfocadas en la reducción de las desigualdades de género, impulsa además nuevas herramientas, servicios y conocimientos de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en 6 municipios del país, entre los cuales se encuentra la capital granmense.

