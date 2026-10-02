Desarrollan Día Nacional de la Defensa en Monjará Guisa 

Un ejercicio práctico de información y protección a la población, ante la ocurrencia de un golpe aéreo limitado, constituyó la actividad esencial realizada este viernes en el Día Nacional de la Defensa que tuvo como escenario la zona de Monjará en el municipio de Guisa.

La jornada de preparación defensiva contó con la presencia de Yudelkis Ortiz Barceló presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta, el general de Brigada Modesto Márquez Menez y otros miembros del Consejo de Defensa Provincial y municipal y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias(FAR) y el Ministerio del Interior.

Como parte de la jornada el consejo de defensa de zona de Monjará rindió cuenta al Consejo de Defensa Provincial acerca del cumplimiento de los planes concebidos para situaciones de guerra, y todo el accionar en el cumplimiento de los planes defensivos integralmente.

Yudelkis Ortiz Barceló presidenta del Consejo de Defensa Provincial, patentizó a los dirigentes de las estructuras de dirección de la zona de defensa de Monjará y a los habitantes del territorio, la necesidad de desarrollar una preparación práctica sistemática, coherente y con disciplina en momentos que la nación se encuentra bajo el asedio del enemigo.

Reiteró la importancia de la unidad en la acción de los factores en el desarrollo de las actividades defensivas.

Asimismo planteó la urgencia de completar las plantillas de las Brigadas de Producción y Defensa, los grupos del orden interior y todas las estructuras defensivas para lograr efectividad en el cumplimiento de las indicaciones del Consejo de Defensa Nacional y continuar fortaleciendo la doctrina de la Guerra de todo el pueblo.

Radio Bayamo