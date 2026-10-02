El ciclón Flora en la memoria

La enorme inundación que las lluvias asociadas al huracán Melissa provocaron, hace un año, en Río Cauto, causaron un profundo impacto emocional a Teonila Pino Aldaba.

Ella es oriunda de ese municipio de la provincia de Granma, sur oriente de Cuba, y asocia el estropicio en él ocasionado por el mencionado meteoro a su paso por el oriente de la mayor de las Antillas en la madrugada del 29 de octubre de 2025, con el producido por el ciclón Flora, hace 63 años.

Cuenta Teonila, quien es la secretaria del Centro de Atención Múltiple en la Dirección provincial de Educación, en Granma, que cuando el Flora azotó Cuba, durante los días del 4 al 8 de octubre de 1963, ella tenía tres años.

Vivía, prosigue, en la comunidad riocautense de El Mango, con un hermano de cinco años y su mamá, que había parido hacía 11 días.

Asegura que no obstante su corta edad, recuerda sucesos de aquella circunstancia, por ejemplo, cuando llevaron a su familia en chalupa por el mar hasta un barco para llevarla para la ciudad de Manzanillo.

“Como a quinientas personas nos salvaron ahí en ese lugar, entre ellos niños”, asegura.

El Flora es el segundo mayor desastre natural documentado en la historia del archipiélago cubano, solo superado por el huracán del 9 de noviembre de 1932, en Santa Cruz del Sur, Camagüey.

Los siguientes, son solo dos de los incontables y dramáticos testimonios que dan idea de los efectos del meteoro:

“Horrible espectáculo. Todo parece un campo de concentración después de una preparación artillera, debilitado por las masas de tanque y la infantería en pleno fuego (…).

“Ahora, clavadas contra las cercas o colgadas sobre ellas, infladas, aparecen también personas que se encuentra uno en todo el trayecto…”.

La dantesca descripción del desguace causado por el meteoro, la hace el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque (17 de febrero de 1927-11 de septiembre de 2009), en su libro Contra el agua y el viento.

En un reportaje de su corresponsal en la provincia de Holguín, Germán Veloz Placencia, el periódico Granma, expuso:

“La vida le hizo malas jugadas a Antonio y José Soler Ledea. Además de nacer con discapacidad intelectual severa, los colocó en el escenario del ciclón Flora (…).

“Los rescatistas que los encontraron en un profundo hueco días después de la tragedia, siempre se preguntaron cómo aquellos niños habían sobrevivido aislados”.

Sus nombres y apellidos, aclara Germán Veloz, fueron tomados de dos hermanos mártires de la Revolución, porque jamás se supo de los familiares, también, que ambos fueron acogidos por instituciones estatales.

Durante los cinco días mencionados, en el territorio de la ahora provincia de Granma, cayeron macondianos aguaceros que anegaron la llanura del Cauto.

En medio de aquel mar de aguas turbias que corren con imparable fuerza, está el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, dirige las acciones de salvamento de la población, y al mismo tiempo piensa en cómo evitar se repitan desastres similares.

Los ciclones Flora, Dennis (en 2005), Melissa, otros eventos hidrometeorológicos de envergadura y sismos de considerable magnitud en la parte sur de Granma en noviembre de 2024, recuerdan que es necesario prepararse con anticipación para amortiguar sus impactos.

Radio Bayamo