Dan a conocer en Granma actividades por el aniversario 50 de la ANIR

Lograr la participación activa de los aniristas de todos los sectores en la implementación de las transformaciones económicas y sociales, es el objetivo esencial de las actividades que se desarrollarán en Granma durante la jornada para celebrar el aniversario 50 de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), el próximo siete de octubre.

Así trascendió durante la conferencia de prensa, efectuada este miércoles en la Empresa de Bebidas y Refresco de Granma, con la asistencia de Karel Luis Leiva Trinché, secretario general de la Central de Trabajadores

de Cuba (CTC) en la provincia, los secretarios de los 15 sindicatos, así como innovadores destacados de distintos centros laborales.

Adael Torre Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en Granma, dijo a la prensa que la jornada de actividades también tiene como finalidad homenajear al comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, principal promotor de la actividad científica y técnica en el país, al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, presidente de honor de la ANIR y a Lázaro Peña, Capitán de la clase obrera cubana.

La lectura de la convocatoria por la jornada en las entidades con comités de la ANIR, exposiciones sobre las principales innovaciones y la labor de las mujeres creadoras y trabajos voluntarios, se encuentran entre las acciones planificadas.

La estimulación a innovadores destacados y el reconocimiento a diez empresas con resultados relevantes en la actividad científica y técnica, son otras de las actividades a desarrollar en Granma por el aniversario 50 de la ANIR.

Asimismo el día siete de octubre, se realizarán matutinos especiales en los Comités de innovadores, para reconocer la significativa labor de los aniristas por mantener la vitalidad de los procesos productivos, económicos y sociales.

Durante la jornada por el aniversario 50 de la creación de la ANIR, su buró provincial sostendrá el día 16 del presente mes, un encuentro con fundadores de la asociación, dirigentes sindicales y de la Brigadas Técnicas Juveniles, que tendrá como sede la Empresa de Construcción y Montaje de Granma, entre otras actividades.

En la conferencia de prensa por el Día del Innovador, se informó que el acto provincial por la efeméride se desarrollará el día siete de octubre en la Empresa de Bebidas y Refrescos Granma, centro productivo que logró la sede de la celebración por la constancia y resultados en el trabajo científico técnico en función de su desarrollo integral.

Radio Bayamo