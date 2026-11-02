Comienza Granma período seco con embalses al 62 por ciento de llenado

El período seco en Cuba, que se extiende desde este 1 de noviembre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027, la oriental provincia de Granma lo inicia con sus embalses al 62 por ciento (%) de llenado.

En estos momentos las 11 represas administradas por la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico (EAH), con nombre comercial Ríogrande, retienen 587 millones de metros cúbicos (m³) de agua, que representan el porcentaje indicado de su capacidad: 940 millones 620 mil m³.

Ese volumen retenido garantiza a la EAH cumplir los compromisos de entrega a sus clientes en lo que resta del actual 2026 y en 2027, aseguró el ingeniero Gennis Corrales Sánchez, director de gestión de los recursos hídricos en la entidad.

Si fuera necesario, añadió, está contemplada la opción de trasvasar agua hacia Granma de la represas Céspedes y Baraguá, en la provincia de Santiago de Cuba.

El parte del Puesto de Mando de la entidad mencionada de este 31 de octubre, indica que los embalses Paso Malo y Las Villas, en los municipios de Bartolomé Masó y Jiguaní, respectivamente, y la derivadora Vicana, en Media Luna, están al ciento por ciento de ocupación de sus capacidades.

Pedregales (Bayamo), 90 %; Bueycito (Buey Arriba), 87%; Cautillo (Jiguaní) 80%, Vicana (Media Luna) 79%, Guisa y Corojo (Guisa) 78% y 51%, en ese orden, y Cilantro (Pilón) 86 %.

Cauto del Paso, el mayor reservorio de la provincia con capacidad para 330 millones de m³ se encuentra solo al 27% debido a que se realizan labores de mantenimiento en su sistema de compuertas.

El estado actual, en cuanto a ocupación de capacidades, del sistema de embalses de Granma es resultado del comportamiento del régimen pluviométrico.

Desde el 1 de enero al 31 de octubre el acumulado de lluvias en la provincia es de 922.0 milímetros (mm), cifra representativa del 78 % del promedio histórico para ese lapso, que es de 1180.9. mm.

Radio Bayamo