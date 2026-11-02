Artesanía cubana: memoria, identidad y creación

La palabra artesanía alude al “arte con las manos”. Su esencia se encuentra en el trabajo manual, que transforma materiales y objetos en creaciones destinadas tanto a satisfacer necesidades cotidianas como a expresar sensibilidad, imaginación y belleza.

En numerosos países latinoamericanos, como Perú, Chile, México y Ecuador, la artesanía conserva profundas raíces precolombinas. En Cuba, sin embargo, el legado indígena resulta menos conocido, mientras que la influencia de los conquistadores ibéricos se manifestó principalmente en algunos productos de ebanistería y otras labores artesanales.

Aun así, durante las primeras etapas coloniales surgieron producciones que adquirieron rasgos propios y contribuyeron a formar una identidad artesanal auténtica, aunque algunos estudiosos las consideren manifestaciones aisladas.

La artesanía popular cubana es el resultado de un valioso proceso de intercambio cultural. Las herencias española y africana le otorgaron un carácter particular, marcado por la utilidad, la creatividad y, en muchos casos, la dimensión ritual.

La alfarería, la cerámica, el tallado, la cestería, la talabartería, los tejidos y bordados, la carpintería, el modelado, el trabajo en metales y los pirograbados constituyen algunas de sus principales expresiones llegadas hasta nuestros días.

Se trata de una expresión auténtica de la identidad cultural y de las tradiciones populares de la región. Más que una simple manualidad, es un arte que combina creatividad, paciencia y conocimientos, en la que cada pieza refleja el vínculo entre el artesano, la tierra y la historia local.

Más que simples objetos decorativos o utilitarios, las piezas artesanales son testimonios de la historia, las costumbres y la visión del mundo de quienes las crean. Cada una encierra conocimientos transmitidos de generación en generación y revela la relación entre el ser humano, su entorno y sus tradiciones.

Instituciones como la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, el Fondo Cubano de Bienes Culturales y Dione, Artesanía e Industria, en Granma, desempeñan un papel esencial en la protección y promoción del trabajo de los creadores. Su labor contribuye a preservar una manifestación cultural que, además de generar bienes y oportunidades, mantiene latente la memoria colectiva y fortalece el sentido de pertenencia.

Cada objeto es único, ya que conserva las huellas de las manos de quien lo crea. En esa característica reside gran parte de su belleza y autenticidad.

Además de su valor estético, contribuye a conservar la memoria cultural dek territorio, fortalece el sentido de pertenencia y ofrece nuevas oportunidades para los artesanos y sus familias. En cada pieza se unen la herencia de los antepasados, la imaginación del creador y la riqueza de la cultura cubana.

Su permanencia depende de que las nuevas generaciones conozcan, valoren y continúen esta hermosa tradición; un patrimonio que nace de nuestras manos.

La Demajagua