Irán descarta nuevas decisiones sobre cambios en su doctrina nuclear

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó que su país no ha adoptado nuevas decisiones sobre una eventual modificación de su doctrina nuclear, informó hoy la televisión estatal.

Durante una intervención en ese medio, respondió a las versiones sobre la posibilidad de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, revoque la fetua emitida por su predecesor, Ali Jamenei, que prohíbe el desarrollo y el empleo de armas nucleares.

Rezaei reiteró que no se ha tomado ninguna decisión nueva al respecto y abordó también las perspectivas de las relaciones con Estados Unidos. El funcionario confirmó que recibió una carta del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, aunque precisó que todavía no había respondido.

«Su postura ha cambiado, y esto es una buena señal. Esto refuerza la victoria del pueblo iraní», declaró.

El diario estadounidense The Wall Street Journal informó, citando a funcionarios de ese país, que Vance envió la misiva por instrucciones del presidente Donald Trump con el propósito de reanudar las negociaciones de paz.

Trump, sin embargo, negó esa versión y afirmó que la participación del vicepresidente se limitó a contribuir al suministro de material médico que Irán necesita con urgencia.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos de mediación encabezados por Qatar y Pakistán para reactivar las conversaciones entre Washington y Teherán.

Informaciones difundidas sobre las negociaciones indirectas en Doha apuntan a avances en los contactos, dirigidos a alcanzar acuerdos sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, que respondió con acciones contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región. Posteriormente, las partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en abril.

Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, cuya aplicación permanece estancada debido a desacuerdos en torno a la seguridad de esa vía marítima estratégica.

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