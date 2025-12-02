Analizó Díaz-Canel situación epidemiológica con expertos

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, evaluó este lunes junto a expertos y científicos la situación epidemiológica del país, marcada por el comportamiento de las arbovirosis y otras enfermedades transmisibles, precisó la web de la Presidencia.

Foto: Estudios Revolución

La doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, informó que los casos de síndrome febril inespecífico disminuyeron en 2,4 por ciento a nivel nacional, aunque siete provincias reportaron incrementos, principalmente Las Tunas, Holguín y Pinar del Río.

Según Peña García, la transmisión de dengue se mantuvo estable respecto a la semana anterior, con presencia en 14 provincias, 43 municipios y 51 áreas de salud. Añadió que el chikungunya mostró una reducción de 25,9 por ciento en las últimas tres semanas, con 38 mil 342 casos acumulados, de ellos mil 241 confirmados.

El doctor en Ciencias Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, explicó que los modelos matemáticos de predicción indican un escenario desfavorable en las próximas semanas, lo cual exige mantener las acciones de control de vectores.

Sobre el virus Oropouche, precisó que no se reportaron nuevos casos desde el 26 de septiembre. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas, señaló una disminución sostenida en las últimas cinco semanas, aunque advirtió que se inicia un período de incremento estacional.

La vigilancia de la COVID-19 se mantuvo activa, con 13 diagnósticos en octubre y más de tres mil 400 estudios realizados durante el año, sin variaciones en la circulación de la cepa Ómicron y sus subvariantes.

En el encuentro, especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí presentaron nuevas tecnologías para el control del mosquito Aedes aegypti, como la técnica del insecto estéril, la modificación genética y el uso de bacterias, validadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

Díaz-Canel destacó la necesidad de aplicar estas alternativas de manera sostenible y permanente, con vistas a reforzar la estrategia nacional de enfrentamiento a las arbovirosis.

