Cuba y China refuerzan vínculos locales e intercambios partidistas (+Foto)

Cuba y China refuerzan hoy los vínculos locales durante la visita aquí de la miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y primera secretaria del Comité Provincial en Artemisa, Gladys Martínez.

La dirigente sostuvo un encuentro con el secretario del Partido Comunista (PCCh) en Hunan, Shen Xiaoming, y ambos destacaron la solidez de las relaciones de amistad y cooperación entre las dos naciones.

Martínez y Shen ratificaron la voluntad de incrementar los intercambios en beneficio mutuo entre las provincias de Hunan y Artemisa, con potencialidades aún por explorar.

La delegación cubana rindió hoy homenaje al líder histórico Mao Zedong en su tierra natal, en el complejo monumentario en su honor.

Asimismo, recorrió centros de interés económico y de producción como parte del interés de afianzar las relaciones en estas áreas.

La visita deviene ejemplo de avance y materialización de los consensos alcanzados es el Acuerdo de Intercambio y Cooperación, primero de su tipo firmado entre Comités Provinciales del PCCh de Hunan y del PCC en Artemisa.

Además, Cuba acoge con simpatía la posibilidad de firmar un acuerdo de hermanamiento entre Hunan y Holguín, territorios con potencialidades para cooperación en turismo y minería y que son ciudades natales de los líderes históricos de ambas revoluciones socialistas: Fidel Castro y Mao Zedong.

El 30 de agosto pasado ambos dirigentes firmaron de manera virtual un Acuerdo Marco para la Promoción Conjunta del Proyecto de Cooperación Agrícola, que abarca los sectores porcino y arrocero.

Ambas partes sostuvieron intercambios previos sobre proyectos en producción porcina, arrocera, de semillas y granos, coordinados con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

La cooperación entre Artemisa y Hunan se perfila como referente positivo para los vínculos locales entre Cuba y China, con resultados concretos en agricultura, comercio y desarrollo económico.

Las dos naciones celebraron en septiembre pasado 65 años de relaciones diplomáticas marcadas por la cooperación multisectorial y profunda confianza política mutua.

