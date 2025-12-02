Consolida Cuba política antidrogas con resultados sostenidos

Cuba consolidó en los últimos 14 años su política de enfrentamiento al narcotráfico, al impedir la llegada a territorio estadounidense de más de 40 toneladas de drogas, según datos oficiales del Ministerio del Interior (Minint) ofrecidos al periódico Granma.

Las Tropas Guardafronteras garantizaron vigilancia permanente en miles de kilómetros de costa, pese a las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que obstaculiza la adquisición de motores, piezas de repuesto y equipos de inspección.

Autoridades cubanas señalaron que se mantienen controles rigurosos en puertos, aeropuertos y marinas, así como inspecciones en carreteras principales, lo cual refuerza la efectividad de la estrategia nacional contra el tráfico ilícito.

La política antidrogas del país cuenta con 67 años de resultados, sustentados en la participación institucional y comunitaria, donde la prevención ocupa un lugar central mediante la educación, la cultura, la salud y el deporte.

Cuba mantiene cooperación operacional con servicios antidrogas extranjeros e Interpol, con intercambio de información de inteligencia y experiencias en prevención y enfrentamiento, en correspondencia con acuerdos multilaterales y bilaterales.

Las autoridades subrayan que, a pesar del incumplimiento por parte de Estados Unidos de memorandos de entendimiento en esta materia, la Isla sostiene su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia y la soberanía.

El prestigio alcanzado le ha permitido a Cuba participar en foros internacionales sobre el tema, donde expone sus resultados y defiende la necesidad de una batalla común contra el narcotráfico, en favor de la salud y la convivencia en paz.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.