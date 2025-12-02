Llegó a Santiago de Cuba donativo para damnificados por Melissa

El envío, recibido este lunes, forma parte de las reservas regionales de la UE para la respuesta en caso de desastres, y contiene materiales básicos como láminas plásticas para techos, kits de cocina y de higiene, indispensables en situaciones de emergencia.
En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Jocelyn Lance, coordinador de Respuesta Rápida a Emergencias del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la UE, explicó que de los seis aviones movilizados, los tres últimos provienen del stock en Panamá, mientras que los anteriores fueron gestionados junto a socios como la Cruz Roja y agencias de Naciones Unidas.
La coordinación con el Gobierno cubano garantiza que estos recursos lleguen a los más vulnerables y a quienes más lo necesitan, aseguró.
El directivo subrayó la importancia de recibir información rápida sobre las necesidades en los territorios afectados para facilitar la movilización de productos y asegurar su distribución oportuna.
Representantes del Sector Logística de las Naciones Unidas señalaron que existe la intención de fortalecer las capacidades de este tipo en el oriente del país, como paso necesario para mejorar la coordinación y respuesta ante los daños ocasionados por el huracán.