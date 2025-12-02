Cuba entre los países con más cortos de ficción en festival de cine

Cuba, junto con México, está entre los países que mayor número de cortometrajes de ficción posee hoy para concursar en esa categoría dentro del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

La obra “Pupa”, de Leandro de la Rosa, centra su historia en el personaje de Matías, un siquiatra experimentado quien desde hace varios años atiende a Boris, un paciente problemático que no da señales de éxito alguno.

Sin embargo, pese a las contrariedades y la difícil situación que enfrenta el doctor, ambos tienen mucho en común.

Otros cortos de ficción que presentará Cuba en este apartado en el 46 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana son “Norheimsund” y “Primera enseñanza”.

El mayor evento cinematográfico que se realiza en Cuba cada año en diciembre ya toca a las puertas de cada sala y está desde hace varios días Rodando cine, como bien expresa el slogan del certamen a desarrollarse del 4 al 14 del último mes del año.

