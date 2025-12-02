A Compás Flamenco festeja aniversario con gran espectáculo en Cuba

La compañía A Compás Flamenco perfila hoy los detalles finales de un espectáculo con el cual celebrará su aniversario 20 de fundada, y la cita es este sábado en el Teatro Nacional de Cuba, en esta capital.

Flamencuba da título a la propuesta artística que congregará en la Sala Covarrubias a los admiradores de la agrupación y de esta expresión del arte.

A Compás Flamenco es un proyecto socio-cultural y artístico que tiene como objetivo formar a los niños de familias con bajos recursos económicos y problemas sociales a través de la danza flamenca, destaca el sitio oficial de la compañía.

Creado y dirigido por Karelia Cadavid, fomenta en los pequeños valores como la solidaridad, la protección, la equidad, el bienestar común y la inserción social, añade.

La acción es sin fines de lucro y atiende a infantes a partir de tres años de edad.

“Consideramos que la enseñanza de la danza desde niños desarrolla la imaginación y enseña a trabajar en equipo. Por medio de la enseñanza artística aumentamos la creatividad y el desarrollo de las habilidades psicomotoras de los niños y los formamos más sociables y con buena autoestima”.

Es un proyecto “no académico, pero si tradicional, que no otorga títulos sino que forma a niños y jóvenes para la vida y los inserta a la sociedad mediante el flamenco de alta calificación junto a la mano y la obra de los grandes artistas que nos ayudan a salir adelante”.

