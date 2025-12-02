Ponderan hermandad entrañable en Año de Amistad Vietnam-Cuba (+Foto)

“Al finalizar 2025, Año de la Amistad Vietnam-Cuba, podemos afirmar con absoluta certeza que hemos consolidado la amistad especial, la solidaridad tradicional y la cooperación integral entre los dos países”, subrayó el diplomático.

Polanco significó que la hermandad entrañable entre ambos pueblos fue forjada en la lucha por la independencia, la liberación nacional y la construcción socialista, y atesora como invaluable legado el pensamiento y la obra del presidente Ho Chi Minh y del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Entre Cuba y Vietnam –dijo- se ha tejido una relación excepcional de confianza mutua, lealtad pura y ayuda sincera, y numerosas acciones solidarias de un pueblo a otro han quedado grabadas en nuestra memoria histórica y trascendido a las nuevas generaciones de líderes y compatriotas de las dos naciones.

En la lucha de Cuba contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos “no ha faltado nunca la invariable posición de Vietnam y su acompañamiento mediante elocuentes demostraciones de apoyo político, moral y material”, enfatizó.

Destacó también que la reciente campaña “65 años de amistad Vietnam-Cuba”, convocada por la Cruz Roja y el Frente de la Patria de Vietnam, nos conmovió profundamente.

El embajador cubano resaltó los sistemáticos encuentros de alto nivel entre los líderes de ambos países, los fecundos intercambios políticos, los nuevos proyectos económicos, comerciales y de inversión, y los multifacéticos vínculos sociales y culturales.

“A 65 años de la travesía histórica protagonizada por Cuba y Vietnam, y frente a un mundo colmado de incertidumbres y graves amenazas, renovemos votos por esta hermandad, que constituye un ejemplo fehaciente para la humanidad de lo que pueden hacer dos naciones unidas por el bienestar de sus pueblos, por un mundo de paz, justicia y prosperidad”, concluyó.

Por su parte, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular, Nguyen Trong Nghia, señaló que en estos 65 años ambas naciones se han acompañado, compartido alegrías y tristezas, unido y cooperado, fomentando la relación entre dos pueblos heroicos.

“Cuba ha estado siempre dispuesta a compartir conocimientos, experiencias y recursos valiosos, acompañando a Vietnam en campos estratégicos, pero a la vez humanos y prácticos, como educación, salud, agricultura, arquitectura y construcción”, rememoró el también integrante del Secretariado del PCV.

La imagen de Fidel Castro, primer y único dirigente extranjero en visitar en plena guerra la zona liberada en la provincia de Quang Tri en 1973, “se ha convertido en un símbolo inmortal de la solidaridad internacional, un testimonio vívido del sentimiento leal y firme que trasciende todos los protocolos diplomáticos normales”, aseveró.

