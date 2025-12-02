PT-Brasil alerta sobre crisis geopolítica entre EEUU y Venezuela

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil alerta hoy sobre la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por declaraciones, acciones unilaterales y movimientos militares que amenazan la estabilidad regional.

En un comunicado publicado en su página oficial, el PT «enfatiza que América Latina debe seguir siendo una zona de paz, diálogo y cooperación, principios fundamentales de la política exterior brasileña y plenamente compartidos por el partido».

Refiere que el diálogo entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Venezuela, Nicolás Maduro, debe prevalecer para que la vía diplomática sea posible en la resolución pacífica de conflictos.

Alude a que, recientemente, Trump declaró en sus redes sociales que «el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela» estaría «totalmente cerrado» a aerolíneas, pilotos y cualquier aeronave.

Tal aseveración, que busca aplicar la jurisdicción extraterritorial estadounidense sobre el espacio aéreo venezolano, «ha suscitado preocupación por la posibilidad de operaciones militares unilaterales en territorio venezolano, contrarias al derecho internacional y al principio de soberanía estatal».

Según el PT, las tensiones se intensifican tras la decisión de la Casa Blanca de vincular a Maduro con el llamado Cártel de los Soles, presentándolo como una «organización terrorista extranjera» sin presentar pruebas a la comunidad internacional.

Esta medida sienta precedentes sensibles para posibles acciones externas con el pretexto de combatir el narcoterrorismo, advierte la nota.

Por otra parte, la organización política recalca sobre la importancia de mantener y fortalecer los canales diplomáticos de diálogo entre Caracas y Washington.

Menciona la reciente conversación entre Maduro y Trump, la cual demuestra que, incluso en contextos adversos, la negociación es posible y deseable.

«La política exterior brasileña siempre ha defendido la resolución pacífica de controversias, la no intervención y el respeto a la soberanía como fundamentos de la convivencia internacional, principios con los que el PT se mantiene plenamente alineado», indica el documento.

Pide que cualquier iniciativa que aumente el riesgo de conflicto armado en la región sea reemplazada de inmediato por esfuerzos de entendimiento político, diálogo diplomático y cooperación internacional.

«América Latina debe mantenerse como una zona de paz. Por ello, reiteramos que los principios de la política exterior del PT incluyen la soberanía de los pueblos, la resolución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional como caminos indispensables para la preservación de la paz en el continente», finaliza el comunicado petista.

