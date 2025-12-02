Culmina en Granma labores en el restablecimiento del servicio eléctrico

Miembros de los contingentes de la Empresa Eléctrica José Martí de la Habana, Antonio Guiteras de Matanzas y Ernesto Guevara de Villa Clara, culminaron sus labores en Granma. Durante el acto de reconocimiento, efectuado en el Parque Museo “Ñico López” de Bayamo, fueron estimulados por su trabajo en la recuperación del servicio eléctrico en comunidades afectadas tras el paso del huracán Melissa. La actividad estuvo presidida por Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa en la provincia, Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta de ese órgano así como autoridades sindicales y directivos de la Empresa Eléctrica.