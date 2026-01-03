Trump tras ataque a Venezuela: «Ahora vamos a gobernar el país»

El presidente Donald Trump al justificar hoy el ataque a Venezuela y el secuestro de su mandatario constitucional, Nicolás Maduro, afirmó "ahora vamos a gobernar el país".

“Ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, dijo Trump, sin especificar un plazo, en un mensaje en vivo, que transmitieron aquí todas las cadenas de televisión.

Durante su alocución Trump subrayó este sábado que Estados Unidos llevó a cabo un «ataque como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial» en Venezuela, el cual resultó en el secuestro de Maduro y su esposa Cilia Flores, a quienes, según comentó el ocupante del Despacho Oval previamente, los están transportando a Estados Unidos, donde enfrentarán un juicio en una corte de Nueva York.

El gobernante hizo todo tipo de alarde del poderío militar estadounidense y describió la Operación Resolución Absoluta.

Además, amenazó a funcionarios y militares venezolanos leales al presidente constitucional. “Lo que le pasó a Maduro, les puede ocurrir a ellos”, advirtió al insistir que su futuro “será muy malo” si continúan a su lado.

Al pasar al momento de preguntas y respuestas Trump dijo: “Bueno no nos asusta si tenemos que hacerlo”, en referencia al posible despliegue en Venezuela en esta etapa de “manejar el país”.

Estamos designando gente y ya sabrán quiénes son, al dar pistas de cómo conducirán la nación hasta que llegue el momento de «encarrilar todo», indicó.

Vamos a tener una presencia en Venezuela en torno a la industria petrolera, vamos a extraer mucha riqueza, acotó.

En otro instante, a insistencia de los periodistas enfatizó: «Quiero que sea rápido, pero esto toma tiempo. Tenemos que reconstruir la infraestructura del país».

También precisó que no van a correr el riesgo de dejar en Venezuela a una persona fiel a Maduro y a su vez lanzó una amenaza al presidente de Colombia, Gustavo Petro. “Más vale que se cuide”, apuntó. Respecto a Maduro, reiteró que “en el futuro cercano estará en Nueva York”.

Mientras Trump recientemente indultó de manera total a un expresidente centroamericano (Juan Orlando Hernández, de Honduras) que cumplía 45 años en una cárcel federal convicto por cargos asociados al narcotráfico, secuestra a otro, Maduro, al que le fabrican acusaciones de que es un capo de la droga y no el presidente legítimo de Venezuela.

