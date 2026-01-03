Vicepresidenta de Venezuela exige liberación inmediata de Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió hoy la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, el mando más importante del país.

En trasmisión nacional de radio y televisión, la vicegobernante anunció la activación del decreto del Estado de conmoción suscrito por el mandatario tras la amenaza de agresión imperialista, que entregó para su entrada en vigencia inmediata a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.

Rodríguez declaró que esta agresión armada constituye “una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales” con Estados Unidos, y en cuya operación fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.

Reiteró que el objetivo verdadero de la agresión es apropiarse de los recursos energéticos, minerales y naturales, y el “mundo y la comunidad internacional deben saber que es así”.

Puntualizó que fueron convocados al Consejo los Poderes Públicos del Estado, el Consejo de Vicepresidentes, el canciller Yván Gil y otros invitados especiales, por lo que estaban presentes el más alto mando militar y conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela.

Rodríguez destacó que en las calles de Venezuela hay un pueblo activado en atención a un llamado que hizo el presidente de la República y que él advirtió si algo le ocurriese el “pueblo a la calle activado, cuerpos de militantes en su sitio de trabajo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada”.

Todo el Poder Nacional de Venezuela activado para ratificar lo que por herencia somos como hijos de Simón Bolívar, y ante el deber sagrado de resguardar la independencia nacional como es la soberanía, integridad territorial, que fueron “salvajemente atacados en la madrugada del día de hoy”, reflexionó.

Indicó que la comunidad internacional sumó y elevó sus voces de apoyo a Venezuela desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia, “los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea Venezuela víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza, que tiene tinte sionista”, acotó.

La vicegobernante consideró vergonzoso esta acción y afirmó que si algo claro tiene el pueblo venezolano y este país es que “jamás volveremos a ser esclavos y colonia de ningún imperio del tinte que sea”.

“Ratificamos la disposición de este Gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva y la respuesta ha sido esta agresión que viola flagrantemente el artículo uno y dos de la Carta de las Naciones Unidas”, manifestó.

Refirió que el presidente Maduro extendió su mano al pueblo de Estados Unidos y ratificó como deben ser los canales de comunicación, diplomáticos, políticos e institucionales de un verdadero Estado, que asume las relaciones internacionales para el bienestar de los pueblos.

Rodríguez aseguró que están listo para defender a Venezuela, sus recursos naturales y afirmó que el pueblo tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y sus recursos.

