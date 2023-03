Solos y explotados, los niños migrantes realizan trabajos brutales en EEUU (III)

El número de menores no acompañados que ingresaron a los Estados Unidos subió a un máximo de 130 000 el año pasado, tres veces más que cinco años antes, y se espera que este verano traiga otra ola. Al llegar en números récord, terminan en trabajos peligrosos que violan las leyes de trabajo infantil

‘Fue todo mentiras’

Los niños migrantes se encontraban entre los jornaleros que se reunían en un día escolar en Homestead, Florida, para buscar trabajos de techado, jardinería u otros trabajos. Foto: Kirsten Luce para The New York Times

Mientras que muchos niños migrantes son enviados a los Estados Unidos por sus padres, otros son persuadidos por adultos que planean sacar provecho de su trabajo.

Nery Cutzal tenía 13 años cuando conoció a su patrocinador a través de Facebook Messenger. Una vez que Nery llegó a Florida, descubrió que debía más de $4,000 y tenía que encontrar su propio lugar para vivir. Su patrocinador le envió mensajes de texto amenazantes y mantuvo una lista actualizada de nuevas deudas: $140 por completar el papeleo del HHS; $240 por ropa de Walmart; $45 por una cena de tacos.

“No te metas conmigo”, escribió el patrocinador. “Tú no significas nada para mí”.

Nery comenzó a trabajar hasta las 3 am la mayoría de las noches en un restaurante mexicano de moda cerca de Palm Beach para hacer los pagos. “Dijo que podría ir a la escuela y que él me cuidaría, pero todo fueron mentiras”, dijo Nery.

Su padre, Leonel Cutzal, dijo que la familia se había vuelto indigente después de una serie de malas cosechas y no tuvo más remedio que enviar a su hijo mayor al norte de Guatemala.

“Incluso cuando comparte $50, es de gran ayuda”, dijo el Sr. Cutzal. “De lo contrario, hay veces que no comemos”. Cutzal no había entendido cuánto se haría trabajar a Nery, dijo. “Creo que pasó por algunos momentos difíciles estando allí tan joven”.

Nery finalmente se puso en contacto con la policía y su patrocinador fue declarado culpable el año pasado de contrabandear a un niño a los Estados Unidos para obtener ganancias financieras. Ese resultado es raro: en la última década, los fiscales federales han presentado solo unos 30 casos relacionados con el trabajo forzoso de menores no acompañados, según una revisión del Times de las bases de datos de los tribunales.

Un libro de contabilidad escrito a mano, en español, de las deudas de Nery Cutzal con su patrocinador, incluido el dinero para tacos y ropa. El niño debía más de $4,000, más intereses. La información de la corte ha sido redactada por motivos de privacidad.

A diferencia del sistema de crianza temporal, en el que todos los niños reciben administración de casos, el HHS brinda este servicio a aproximadamente un tercio de los niños que pasan por su cuidado y, por lo general, solo durante cuatro meses. Decenas de miles de otros niños son enviados a sus patrocinadores con poco más que el número de teléfono de una línea directa nacional. A partir de ahí, a menudo están solos: no hay un seguimiento formal por parte de ninguna agencia federal o local para garantizar que los patrocinadores no pongan a los niños a trabajar ilegalmente.

En Pensilvania, un trabajador social le dijo a The Times que fue a ver a un niño entregado a un hombre que había solicitado patrocinar a otros 20 menores. El chico había desaparecido. En Texas, otra asistente social dijo que se había encontrado con un hombre que se había dirigido a familias pobres en Guatemala, prometiéndoles ayudarlas a enriquecerse si enviaban a sus hijos al otro lado de la frontera. Había apadrinado a 13 niños.

“Si ha estado en este campo durante algún tiempo, sabe que los patrocinadores están de acuerdo y lo que realmente están haciendo”, dijo Bernal Cruz Muñoz, supervisor de trabajadores sociales en Oregón.

Llamar a la línea directa tampoco es una forma segura de obtener ayuda. Juanito Ferrer pidió ayuda después de que un conocido lo trajera a Manassas, Virginia, cuando tenía 15 años, y lo obligó a pintar casas durante el día y vigilar un complejo de apartamentos por la noche. Su patrocinador tomó sus cheques de pago y lo observó en las cámaras de seguridad mientras dormía en el piso del sótano.

Juanito dijo que cuando llamó a la línea directa en 2019, la persona del otro lado solo recibió un informe. “Pensé que enviarían a la policía oa alguien a revisar, pero nunca lo hicieron”, dijo. “Pensé que vendrían e inspeccionarían la casa, al menos”. Finalmente escapó.

Cuando se le preguntó sobre la línea directa, el HHS dijo que los operadores pasaron informes a las fuerzas del orden y otras agencias locales porque la agencia no tenía la autoridad para sacar a los niños de los hogares.

The Times analizó datos del gobierno para identificar lugares con altas concentraciones de niños que habían sido entregados a personas ajenas a sus familias inmediatas, una señal de que se esperaba que trabajaran. En el noroeste de Grand Rapids, por ejemplo, el 93 por ciento de los niños han sido entregados a adultos que no son sus padres.

HHS no rastrea estos grupos, pero las tendencias son tan pronunciadas que los funcionarios a veces notan los puntos críticos de todos modos.

Scott Lloyd, quien dirigió la oficina de reasentamiento en la administración de Trump, dijo que en 2018 se dio cuenta de que la cantidad de niños guatemaltecos no acompañados que eran entregados a patrocinadores en el sur de la Florida parecía estar aumentando.

José Vásquez, de 13 años, fotografiado en la iglesia a la que asiste en Grand Rapids, Michigan. Trabaja en turnos de 12 horas, seis días a la semana, en una granja de huevos en las afueras de la ciudad. Foto: Kirsten Luce para The New York Times

“Siempre me pregunté qué estaba pasando allí”, dijo.

Pero su atención fue desviada por el caos en torno a la política de separación de niños de la administración Trump, y nunca lo investigó. La tendencia que vio solo se ha acelerado: por ejemplo, en los últimos tres años, más de 200 niños han sido entregados a parientes lejanos o adultos no emparentados en Immokalee, Florida, un centro agrícola con una larga historia de explotación laboral.

En un comunicado, HHS dijo que había actualizado su sistema de gestión de casos para señalar mejor los casos en los que se entregaban varios niños a la misma persona o dirección.

Muchos patrocinadores se ven a sí mismos como benévolos, haciendo un favor a un amigo o vecino al aceptar ayudar a un niño a salir de un refugio del gobierno, incluso si no tienen la intención de ofrecer ningún apoyo. Los niños a menudo entienden que tendrán que trabajar, pero no captan la rutina implacable que les espera.

“No entendía lo caro que era todo”, dijo José Vásquez, de 13 años, que trabaja turnos de 12 horas, seis días a la semana, en una granja comercial de huevos en Michigan y vive con su hermana adolescente. “Me gustaría ir a la escuela, pero entonces, ¿cómo pagaría el alquiler?”

Riesgos Laborales

Carolina Yoc, atrás a la derecha, trabajó en problemas matemáticos después de un turno de noche en una planta de alimentos de Grand Rapids. La niña de 13 años sentada a su lado dijo que también trabajaba de noche en una fábrica. Foto. Kirsten Luce para The New York Times

Una mañana de otoño en Union High School en Grand Rapids, Carolina, escuchó la conferencia del Sr. Angstman sobre el periodista Jacob Riis y el movimiento Progressive Era que ayudó a crear leyes federales sobre el trabajo infantil. Explicó que los cambios estaban destinados a mantener a los jóvenes fuera de los trabajos que podrían dañar su salud o seguridad, y mostró a la clase una foto de un niño pequeño haciendo puros.

“Riis informó que los miembros de esta familia trabajaban 17 horas al día, los siete días de la semana”, dijo a los estudiantes. “El espacio reducido apestaba a gases tóxicos”. Los estudiantes parecían impasibles. Algunos lucharon por mantenerse despiertos.

Los maestros de la escuela estimaron que 200 de sus estudiantes inmigrantes estaban trabajando a tiempo completo mientras intentaban mantenerse al día con sus clases. La mayor parte de los estudiantes del Sr. Angstman trabajaban en una de las cuatro plantas de Hearthside en la ciudad.

La empresa, que tiene 39 fábricas en los Estados Unidos, ha sido citada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional por 34 infracciones desde 2019, incluso por cintas transportadoras inseguras en la planta donde Carolina encontró su trabajo. Al menos 11 trabajadores sufrieron amputaciones en ese tiempo. En 2015, una máquina atrapó la red para el cabello de una trabajadora de Ohio y le arrancó parte del cuero cabelludo.

El historial de accidentes “muestra una cultura corporativa que carece de urgencia para mantener seguros a los trabajadores”, escribió un funcionario de OSHA después de la violación más reciente por una amputación.

Los trabajadores menores de edad en Grand Rapids dijeron que el polvo picante de los inmensos lotes de Flamin’ Hot Cheetos les dolía los pulmones y que mover pesadas tarimas de cereal toda la noche les dolía la espalda. Les preocupaba que sus manos quedaran atrapadas en las cintas transportadoras, que la ley federal clasifica como tan peligrosas que ningún niño de la edad de Carolina puede trabajar con ellas.

Hearthside dijo en un comunicado que estaba comprometido a cumplir con las leyes que rigen la protección de los trabajadores. “Disputamos enérgicamente las acusaciones de seguridad hechas y estamos orgullosos de nuestra cultura de seguridad primero”, se lee en el comunicado.

Una selfie tomada por un joven de 17 años en una instalación de Hearthside en Grand Rapids. Dijo que los hombres mayores en la fábrica a veces la acosaban.

La ley federal prohíbe a los menores realizar una larga lista de trabajos peligrosos, incluidos los de techado, procesamiento de carne y panadería comercial. Excepto en las granjas, se supone que los niños menores de 16 años no deben trabajar más de tres horas o después de las 7:00 p. m. en los días de escuela.

Pero estos trabajos, que son agotadores y mal pagados y, por lo tanto, crónicamente escasos de personal, son exactamente donde terminan muchos niños migrantes. Los adolescentes tienen el doble de probabilidades que los adultos de lesionarse gravemente en el trabajo, sin embargo, los preadolescentes y los adolescentes recién llegados manejan batidoras industriales, manejan excavadoras enormes y se queman las manos con alquitrán caliente mientras colocan tejas para techos, encontró The Times.

A los menores no acompañados les han arrancado las piernas en las fábricas y les han destrozado la columna vertebral en las obras de construcción, pero la mayoría de estas lesiones no se contabilizan. El Departamento de Trabajo rastrea las muertes de niños trabajadores nacidos en el extranjero, pero ya no las hace públicas. Al revisar los registros de seguridad estatales y federales y los informes públicos, The Times encontró una docena de casos de jóvenes trabajadores migrantes asesinados desde 2017, el último año que el Departamento de Trabajo informó sobre alguno.

Las muertes incluyen a un repartidor de alimentos de 14 años que fue atropellado por un automóvil mientras andaba en bicicleta en una intersección de Brooklyn; un joven de 16 años que fue aplastado por un tractor-traílla de 35 toneladas en las afueras de Atlanta; y un joven de 15 años que cayó 50 pies desde un techo en Alabama donde estaba colocando tejas.

De izquierda a derecha: Oscar Nambo Domínguez, de 16 años, fue aplastado el año pasado por una excavadora cerca de Atlanta. Edwin Ajacalon, de 14 años, fue atropellado por un auto mientras repartía comida en una bicicleta en Brooklyn. Juan Mauricio Ortiz, de 15 años, murió en su primer día de trabajo para una empresa de techos de Alabama cuando cayó unos 50 pies.

En 2021, Karla Campbell, abogada laboral de Nashville, ayudó a una mujer a descubrir cómo transportar el cuerpo de su nieto de 14 años, que había muerto en un trabajo de jardinería, de regreso a su pueblo en Guatemala. Era la segunda muerte por trabajo infantil que había manejado ese año.

“He estado trabajando en estos casos durante 15 años, y la adición de niños es nueva”, dijo la Sra. Campbell.

En la producción de lácteos, la tasa de lesiones es el doble del promedio nacional en todas las industrias. Paco Calvo llegó a Middlebury, Vt., cuando tenía 14 años y desde entonces ha estado trabajando 12 horas al día en granjas lecheras. Dijo que se aplastó la mano en una máquina de ordeño industrial en los primeros meses de hacer este trabajo.

“Casi todos se lastiman cuando comienzan”, dijo.

Continuará….

(Tomado de The New York Times)