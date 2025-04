Granma retiene título de softbol femenino de Cuba

Por: Roberto Alberto Mesa Matos

Las estelares Yilian Tornés Vargas (más valiosa del campeonato y líder en promedio de carreras limpias con cero) y Yamelkis Guevara Limonta ( titulares con Los Diablos Rojos de la Liga Mexicana) se enfrascaron en un duelo “rompe corazones”, en la que la primera sacó ventajas por su maestría y el aporte de sus compañeras.

“Yo siempre salgo a ganar. La primera carrera rival no me afectó, me animó a hacer mejor la faena y aquí está el resultado que dedico a mi madre, la inspiración y siempre al tanto de mi carrera”, refirió la Tornés Vargas.

Por su parte, la capitana del conjunto tuvo palabras de elogio para las rivales “pero nosotras somos las campeonas. Sí, salí a buscar esa conexión y salió a la perfección. El “Granma” está muy bien, chicas muy consagradas que están “empujando” fuerte. El título me hace muy feliz porque primero hay que defender tu tierra.”

César Torres Peña, el director del elenco felicitó a las lumonarias de su selección”porque no lo dudes, ellas inspiran mucho, más conociendo el resto de las muchachitas que vienen de trabajar en otra liga. La disciplina es clave en este título que dedico a mi nieto y mi hijo, el médico de la selección. Este oro es de los César”, cerró el timonel granmense.

El cuadro de honor lo completó el equipo de Villa Clara, mientras la cuarta posición correspondió a Sancti Espíritus, que se reincorporó a la lid luego de años de participar. La tabla de posiciones la completaron Guantánamo en el quinto escaño, La Habana sexto y Pinar del Río en el séptimo.

Radio Bayamo