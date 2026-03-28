Destaca labor de jóvenes granmenses en diversos sectores de la provincia

Aime León y Frank Fonseca son dos jóvenes de la provincia de Granma que se erigen pilares de estos tiempos desde su profesión. Para ellos amar lo que hacen se traduce en bienestar social, satisfacción personal y amor por Cuba. Ella es médico pediatra del hospital infantil Luis Ángel Milanés de Bayamo, él, comunicador institucional de la Empresa Eléctrica de Granma, ambos asumen el desafío y la oportunidad de demostrar el valor de su generación.