Realizan en Bayamo intercambio entre estudiantes de diversas enseñanzas en saludo al 4 de abril

Como parte de las actividades por el 4 de abril, en el SemiInternado “Carlos Manuel de Céspedes” de Bayamo se realizó un encuentro entre generaciones de diversas enseñanzas. En el espacio se abordaron temáticas de importancia para los educandos. Entre los principales tópicos abordados destacan la importancia de los pioneros en la construcción de la sociedad, intercambio de experiencias, así como el legado del líder histórico de la Revolución cubana en las nuevas generaciones.