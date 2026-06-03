Irán ataca instalaciones militares de EEUU en Kuwait y Baréin

Irán anunció hoy ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, en respuesta a acciones militares de Washington contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)l informó que ejecutó ataques con misiles de precisión contra bases que albergan fuerzas estadounidenses en Kuwait, y aseguró que los proyectiles alcanzaron sus objetivos previstos.

La CGRI indicó además que la operación incluyó el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin, así como instalaciones aéreas ubicadas en otro país de la región.

Según la nota oficial, la acción respondió a ataques estadounidenses efectuados durante la noche contra un petrolero iraní próximo al estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones perteneciente a la Guardia Revolucionaria en la isla de Qeshm.

El comunicado agregó que la Armada iraní atacó posteriormente con misiles al buque Banaya, identificado por Teherán como una embarcación vinculada a intereses estadounidenses e israelíes.

Medios iraníes reportaron explosiones en la isla de Qeshm, mientras que el ejército kuwaití confirmó que el territorio del país fue objeto de ataques con misiles y drones, sin ofrecer detalles adicionales sobre daños o víctimas.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas atacaron un petrolero que se dirigía hacia la isla iraní de Kharg.

La nueva escalada ocurre en medio de las tensiones derivadas del conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. Aunque las partes alcanzaron un alto el fuego temporal el 8 de abril con mediación de Pakistán, las negociaciones posteriores se estancaron y la situación volvió a deteriorarse.

Tras el fracaso de las conversaciones, Washington impuso restricciones a los puertos iraníes, incluidos los vinculados al estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio energético mundial.

En respuesta, Teherán estableció nuevas condiciones para la navegación por esa vía marítima, una situación que contribuyó a la volatilidad de los mercados energéticos y al incremento de las preocupaciones económicas a escala internacional.

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