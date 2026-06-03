Banda BTS conmemora aniversario con nuevo álbum

La banda surcoreana de K-pop BTS lanzará el viernes de la próxima semana un fonograma para conmemorar el décimo tercer aniversario de su debut, el 13 de junio, una noticia que genera hoy expectativas en sus admiradores.

Confirmado por su agencia de representación BigHit Music, el disco de la «versión limitada 613» estará compuesto por 16 canciones, incluidas las de su quinto álbum de estudio Arirang.

Voice Message: Love Song y la versión en coreano de Normal completarán esta producción especial.

Según el texto, Voice Message: Love Song es un audiomensaje que contiene la conversación entre los integrantes de la agrupación sobre la pregunta What is your love song? (¿Cuál es tu canción de amor?), lema del álbum Arirang.

BTS celebrará varios conciertos de su gira mundial Arirang el viernes y sábado de la próxima semana en la ciudad de Busan, en Corea del Sur.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959