Republicanos inconformes con elección de Trump para Inteligencia

Senadores republicanos siguen expresando hoy su desconcierto ante la decisión del presidente Donald Trump de nombrar a William Pulte como director interino de Inteligencia Nacional (DNI) ante su falta de calificación para el cargo.

El legislador John Cornyn (de Texas), miembro de alto rango del Comité de Inteligencia, advirtió que “el Senado no desempeña ningún papel en lo que respecta a la confirmación de funcionarios interinos, pero no veo ninguna prueba de que este candidato posea las cualificaciones necesarias para ese cargo”.

Similar criterio expresó el republicano de Luisiana Bill Cassidy, quien comentó que no conoce mucho a Pulte, pero que le parece carente de las calificaciones para ejercer como asesor principal del presidente en todos los asuntos relacionados con la seguridad nacional.

“Lo único que puedo decirles es que no está cualificado; más allá de eso, no sé nada sobre él”, afirmó.

Por su parte, la senadora Lisa Murkowski (de Alaska) también planteó interrogantes sobre las cualificaciones de Pulte para ponerse al frente de las agencias de inteligencia de la nación.

El cargo para el que fue designado Pulte implicaría su supervisión de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y ciertos elementos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

“Me sorprendió ver ese nombre. Desconozco si posee algún tipo de experiencia previa en el ámbito de la inteligencia, por lo que, evidentemente, tendré que informarme un poco más al respecto”, acotó al subrayar que no tiene “constancia de que haya nada en sus antecedentes que lo califique para ocupar el cargo de jefe de nuestra inteligencia nacional”.

Susan Collins (R-Maine), también miembro destacado del Comité de Inteligencia del Senado, opinó que ni siquiera sabe si Pulte (heredero de los fundadores Pulte Homes, una de las mayores constructoras de viviendas del país) tendría una autorización de seguridad.

Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, es, sobre todo, un leal colaborador del presidente Trump que ha formulado acusaciones de fraude hipotecario contra algunos de sus adversarios políticos.

Ahí constan las imputaciones que se diluyeron contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

Los senadores republicanos creen que podría enfrentar obstáculos en la Cámara Alta para obtener los 51 votos necesarios para su confirmación.

Como un inexperto en cuestiones de espionaje, pero un ultra MAGA, así calificaron al sucesor de la dimitente directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard.

Según Trump su elegido sí cuenta con «vasta experiencia» en la administración de activos críticos y la seguridad de los mercados financieros y también destacó su rol como presidente de Fannie Mae y Freddie Mac, empresas patrocinadas por el gobierno que compran hipotecas a prestamistas.

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