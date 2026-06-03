Granmenses rinden homenaje a Raúl en su 95 cumpleaños

Granmenses de diversas generaciones rinden hoy homenaje a Raúl en su cumpleaños 95. El acto central por la fecha se realizó ante la sede provincial del Partido Comunista de Cuba hace solo unas horas, allí se destacó la impronta del líder revolucionario en el proceso social cubano. La actividad estuvo presidida por Yudelkis Ortiz Barceló, máxima dirigente política del territorio y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora.

Celebrar el 95 cumpleaños de un líder es motivación hoy de millones de cubanos.

Por eso en la provincia de Granma trabajadores de diversos sindicatos, jóvenes participantes en la ruta histórica, atletas paralímpicos y pueblo en general, se dieron cita en la sede del Partido, para agasajar al General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Presidieron el encuentro Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora.

En medio de acusaciones absurdas contra Raúl, la fecha no solo celebra la vida fructífera del líder sino que se convierte en jornada de respaldo.

Para orgullo de los granmenses, la presencia del General de Ejército en esta tierra atesora momentos relevantes de la historia de Cuba.

Cheila Aguilera Riquenes