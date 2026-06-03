Granmenses rinden homenaje a Raúl en su 95 cumpleaños

Celebrar el 95 cumpleaños de un líder es motivación hoy de millones de cubanos.
Por eso en la provincia de Granma trabajadores de diversos sindicatos, jóvenes participantes en la ruta histórica, atletas paralímpicos y pueblo en general, se dieron cita en la sede del Partido, para agasajar al General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Presidieron el encuentro Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora.
En medio de acusaciones absurdas contra Raúl, la fecha no solo celebra la vida fructífera del líder sino que se convierte en jornada de respaldo.
Para orgullo de los granmenses, la presencia del General de Ejército en esta tierra atesora momentos relevantes de la historia de Cuba.