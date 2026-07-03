Convocan al Premio al Mérito Literario José Joaquín Palma 2026

Varias instituciones culturales del territorio se unen en este 2026 para convocar a la décimo sexta edición del Premio al Mérito Literario José Joaquín Palma.

Instituida por el Comité Ejecutivo Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y su Asociación de Escritores, la distinción estimula anualmente a uno de sus escritores miembros que posea logros, trayectoria y méritos obtenidos, principalmente en los últimos cinco años, así como la obtención de premios relevantes, obras de impacto o cualquier otro parámetro que lo identifique o permita reconocerlo acreedor de este importante lauro.

El Premio al Mérito Literario José Joaquín Palma se trata de un lauro de carácter Provincial y podrán optar por él todos los escritores miembros de la UNEAC residentes en Granma.

Los aspirantes deberán ser nominados oficialmente por miembros de la Asociación de Escritores o por otras Asociaciones de la UNEAC en la provincia, Casa de la Nacionalidad Cubana, la AHS y las diferentes instituciones que conforman el sistema de la Cultura en Granma.

Asimismo, las proposiciones para nominar candidatos al Premio, debidamente justificadas o argumentadas, deberán hacerse en la Sede Provincial de la UNEAC, sita en Calle Carlos Manuel de Céspedes No. 158, entre Luz Vázquez y Perucho Figueredo, Bayamo, en el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 5 de agosto del 2025.

Los miembros del Jurado seleccionado a tal fin, procederán al análisis de las proposiciones, el examen del Currículo personal de cada uno de los nominados oficialmente y a la selección del escritor merecedor del Premio. Dicho proceso de cada uno de los nominados se realizará entre el 5 y el 10 de agosto del presente año.

La Premiación se hará en acto público, en la Sede Provincial de la UNEAC, el viernes 11 de septiembre del 2026, fecha del nacimiento de José Joaquín Palma y contará con la presencia de familiares del afamado poeta y patriota bayamés, editor del “Cubano Libre” y autor del Himno Nacional de Guatemala y representantes de la Sede diplomática de esta hermana república centroamericana.

El Premio tendrá periodicidad anual. Comprende la entrega de Diploma Acreditativo por parte de la UNEAC, Placa Conmemorativa de la República de Guatemala a través de su Embajada en nuestro país y otros estímulos y reconocimientos.

Algunos de los escritores que poseen la alta distinción son José Manuel Carbonel (2009), Alexander Besú (2011), Mercedes Cossío (2013), Luis Carlos Suárez (2014), Lucia Muñoz Maceo (2015), Arsenio Rosales Morales (2016) y Abel Guerrero Castro (2017).

Igualmente, ostentan este lauro Ludin Fonseca (2018), Juventina Soler (2019), Alexander Aguilar (2020) Ángel Pascual Larramendi Mecías (2022), Andrés Conde Vázquez (2023), Omar Parada Soto (2024) y Delio Gabriel Orozco González (2025).

El Premio al Mérito Literario José Joaquín Palma es convocado por la Asociación de Escritores de la UNEAC, el Centro de Promoción Literaria “Juan Clemente Zenea” y el Centro Provincial del Libro y la Literatura.

Radio Bayamo