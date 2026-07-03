Reconocen esfuerzo del pueblo manzanillero

Así lo reconoció Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en esta costera localidad granmense, y señaló que el reconocimiento constituye incentivo para hacer cada día un poco más por el bienestar de los manzanilleros y manzanilleras.

Beltrán Sánchez apuntó que las limitaciones del presente, derivadas del recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra la Isla, limitan el buen desarrollo de la cotidianidad de una urbe que está a las puertas de un nuevo aniversario de su fundación, el próximo 11 de julio.

En ese sentido, el dirigente político refirió que el plan de atención emergente al territorio permite que varias instalaciones de interés social, económico e histórico recobren nuevos aires de belleza y confort y en los escenarios del barrio debe tener el impulso de las familias, y particularmente de los jóvenes.

Además, y como parte del festejo por el aniversario 73 de los Asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, el primer secretario del Partido en Manzanillo, Reynier Beltrán Sánchez refirió que la preparación para la defensa de la Patria y la producción de alimentos continúan como objetivos claves de la agenda laboral.

“El reconocimiento especial para los hombres y mujeres de esta tierra histórica que, en circunstancias tan fuertes, cada día salen a construir en todos los órdenes, a la familia y, especialmente, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes que hoy disfrutan las propuestas deportivas, culturales y de recreación en el verano con mi gente”, cerró Beltrán Sánchez.

Radio Bayamo