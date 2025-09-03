Cachorros mordieron a los Alazanes en jornada inaugural

Apoyados en la efectividad del pitcheo, los Cachorros de Holguín vencieron por blanqueada 6-0 a los Alazanes de Granma en la jornada inaugural de la 64 Serie Nacional de Béisbol, en partido disputado en el estadio Mayor General Calixto García, de esta ciudad.

Fotos: Tomadas del periódico ¡Ahora!

Por: Olmer Sarmiento Ramírez

El lanzador ganador Wilson Paredes y el relevista Michel Cabrera, quien se apuntó el juego salvado este martes, unieron esfuerzos para dejar sin anotaciones y con solo cinco hits a la poderosa ofensiva granmense.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Paredes aseveró que salió concentrado en el triunfo, basándose en el control y combinando lanzamientos de recta, sinker y curva.

Comentó que se cuidó de todos los bateadores y siempre trató de ponerse en ventaja en el conteo para realizar el trabajo con mayor comodidad.

El desafiante calor no fue impedimento para la presentación positiva del también integrante del equipo cubano a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, quien durante cinco entradas y dos tercios aceptó apenas tres indiscutibles y ponchó a dos Alazanes.

Lanzar bajo las altas temperaturas reinantes estos días representa un gran sacrificio y exige mucha concentración para tener éxito en el desafío, añadió Paredes, quien por el número de lanzamientos realizados está habilitado para trabajar el próximo domingo.

Ofensivamente se destacaron por los anfitriones Lázaro Cedeño, con jonrón y una carrera impulsada, y Edward Magaña, con doble en cuatro viajes al home y dos empujadas.

Para hoy están anunciados como abridores Jesús Enrique Pérez, por los anfitriones, y Yunier Castillo, por los visitantes.

