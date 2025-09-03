Equipo Cuba de Boxeo parte al Mundial de Liverpool

El equipo cubano de boxeo partió hoy hacia Liverpool, Reino Unido, para intervenir en el Campeonato Mundial previsto del 4 al 14 de septiembre con ocho púgiles en distintas divisiones.

La nómina está integrada por Alejandro Claro (50 kg), Rolando Martínez (55), Luis Enrique Vinent (60), Erislandy Álvarez (65), Jorge Luis Cuéllar (70), José Manuel Soto (80), Nelson Williams (90) y el capitán Julio César La Cruz en más de 90 kilogramos.

El sorteo se efectuará esta jornada y marcará la ruta competitiva de cada representante de la isla, empeñados en engrandecer una historia que convierte a Cuba en referente mundial, con 81 títulos de oro que significan el 32 por ciento de las coronas repartidas en 22 ediciones.

La mayor de las Antillas ha participado en 21 de esos campeonatos, ausente solo en Chicago 2007, y ostenta el récord de 19 boxeadores con dos o más cetros universales, además de 10 monarcas en divisiones distintas.

Figuras legendarias como Teófilo Stevenson (1986), Roberto Balado (1991), Félix Savón (1995), Mario Kindelán (2001), Guillermo Rigondeaux (2005) y Andy Cruz (2021) fueron distinguidos con la Copa Russell al mejor boxeador del torneo, este último también con la Val Barker de forma excepcional.

El debut del conjunto antillano coincidirá con la conmemoración de los 51 años del primer Mundial de boxeo, celebrado precisamente en La Habana en 1974, inicio de una hegemonía que la delegación de hoy buscará prolongar en tierras británicas.

