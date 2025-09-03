Cuba presenta oportunidades de negocios a empresarios indios

Según el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el diplomático presentó las oportunidades de negocios que ofrece Cuba en sectores estratégicos como la biotecnología, salud, agricultura y energía, a Shri Vimal Anad, secretario adjunto para América Latina del Ministerio de Comercio, y el Dr. Ajay Sahai, director general y directior ejecutivo de la Federación de Organizaciones Exportadoras de India (FIEO).
Subraya el texto que Marsán destacó el buen estado de las relaciones políticas entre ambas naciones, lo cual favorece el fortalecimiento del comercio bilateral y la cooperación económica.
FIHAV, fundada en 1983, se considera la principal bolsa comercial de Cuba y una de las más representativas del Caribe, y constituye un espacio clave para el intercambio empresarial y la promoción de inversiones extranjeras.