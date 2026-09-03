Publican Decreto Ley 133 que flexibiliza competencias de los actos no estatales de la economía

La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales (Inaene), Lázara Mercedes López Acea, explicó en conferencia de prensa realizada en La Habana que este miércoles fue publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria número 71 el Decreto Ley 133, el cual abrirá nuevas oportunidades y posibilidades a actores económicos en esa área, permite y facilita su desarrollo, y la participación en la economía del país desde el nivel municipal.

Precisó que la nueva norma, que entrará en vigor dentro de siete días después de su publicación, reviste gran importancia, porque significa eliminar impedimentos que limitaban el avance de las diversas actividades económicas realizadas en el país, pero también en la solución de problemas locales y de otras necesidades que se presentan desde los territorios.

Destacó que el nuevo documento modifica los decretos 88 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el 89 de las cooperativas no agropecuarias y el 90 sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, además cuenta con tres normas complementarias, procedimientos del Inaene y del Ministerio de Educación, y una resolución sobre los servicios del Banco Central de Cuba.

López Acea significó que esta norma permite una reducción de los requisitos, trámites y términos para la creación y funcionamiento de las empresas y la contratación de más de cien trabajadores para el ejercicio de la modalidad de empresa privada, y con ello su gestión tiene un alcance mayor en las actividades de producción y servicios que exigen de la participación de un mayor número de personal.

Resaltó que las personas que han desarrollado sus empresas puedan ampliar sus horizontes haciendo otras actividades afines a la original, siempre que no abandonen la que dio origen a la entidad, que puedan contar con socios cubanos que no residen en el territorio nacional y realizar exportaciones e importaciones directamente.

Estas y otras facilidades para el desarrollo de la gestión no estatal permitirán que puedan participar de manera más activa y efectiva en la transformación de un grupo de necesidades y problemas existentes, y aportar de forma sostenida a las prioridades económicas y sociales que urgen en el país, expresó la directiva, y subrayó que además se propicia un mejor aprovechamiento de los recursos humanos con que cuenta la nación y con ello contribuir de manera decisiva al bienestar de la población.

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