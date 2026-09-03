Sesionó Consejo de Dirección de la Empresa Provincial Integral de la Industria Alimenticia de Granma.

Con el firme propósito de garantizar los alimentos que demanda la población, el Consejo de Dirección de la Empresa Provincial Integral de la Industria Alimenticia de Granma (EPIIA), ubicada en el municipio Bayamo, sesionó para consolidar las 176 transformaciones económicas y sociales, priorizando el bienestar de las familias y la soberanía alimentaria del territorio.

La reunión, encabezada por la Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Yudelkis Ortiz, y la Gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, se convirtió en un espacio de concertación donde el centro fue el pueblo.

La máxima dirigente partidista del territorio destacó que “La transparencia es importante en el actuar de todas las empresas, empresarios y trabajadores. Asimismo enfatizó “Tenemos que ver en la disciplina la clave para avanzar, para transformar, para ser serios y creíbles.”

Entre los acuerdos, se destacó la necesidad de acelerar la autonomía y descentralización de las empresas municipales, con reglas claras para operar, invertir y fijar salarios, lo que permitirá una respuesta más ágil a las necesidades locales. La incorporación de tecnologías, datos e inteligencia artificial fue otro pilar, orientado a optimizar cadenas productivas y reducir pérdidas, beneficiando directamente la calidad y disponibilidad de los productos en los mercados.

Asimismo, se valoraron los criterios de empresas no estatales, cuyas propuestas enriquecen el camino hacia una producción más eficiente y diversificada.

Al respecto Dabisnel Peña Peña, Subdirector Provincial de la EPIIA explicó que la empresa tiene contratos actualmente con 56 formas de gestión no estatal.

De igual manera los 13 municipios de la provincia tienen contrato mediante diversas modalidades como arrendamiento de locales, administración productiva y prestación de servicios. El directivo, enfatizó que no son las que el pueblo necesita y por ello se trabaja para incrementar las producciones.

La Empresa Provincial Integral de la Industria Alimenticia de Granma asume así el reto de producir los alimentos que el pueblo necesita, con el respaldo de todos los actores económicos y el compromiso firme de que el desarrollo sostenible y la justicia social sean los motores de esta transformación.

Cheila Aguilera Riquenes