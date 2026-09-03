Cuando el esfuerzo rinde frutos

En la comunidad de Jimirú, a unos 28 kilómetros de Bayamo, el campesino Roger Rosales Virelles, perteneciente a la cooperativa de producción agropecuaria Israel Oliva, encarna el rostro de una política estatal que apuesta por estimular a los productores más destacados.

Heredero de una tradición ganadera que viene desde sus abuelos, Roger –aunque se formó como médico veterinario– sintió una fuerte vocación que lo llevó a retomar sus raíces, y desde entonces, no ha pensado en abandonarlas.

Hoy está al frente de una finca con 117 cabezas de ganado de las razas cebú rojo y blanco, en la que combina la ceba con la producción agrícola de secano.

En sus seis hectáreas destinadas al autoconsumo familiar –además posee ocho para forrajes y caña– Roger cultiva plátano, maíz, yuca, frijol, boniato y melón.

Para la alimentación animal, la caña ha sido un desafío: «Al primer corte tiene buen desarrollo, pero al segundo, en vez de desarrollarse, se consume por el salitre y se da más chiquita, y tengo que estarla cambiando de lugar».

ESTÍMULOS y RESULTADOS

Desde hace tres años, Roger mantiene un contrato directo con la industria cárnica, cuyas entregas lo consolidan como el más alto aportador de Granma.

Este esfuerzo ha sido reconocido mediante pagos en divisas en los tres años vinculado con la industria, depositados en tarjetas magnéticas que facilitan la adquisición de insumos y bienes en las tiendas.

«Con este dinero he adquirido combustible para preparar las tierras y sembrar más comida para el ganado, cerrando el ciclo productivo. Además, he sido estimulado con medios de trabajo, como botas, limas, machetes».

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A diferencia de etapas anteriores, en las cuales predominaban intermediarios, el vínculo directo permite mayor agilidad en los pagos, recogida del ganado en la propia finca, y mejores condiciones de comercialización.

«Ahora es más cómodo, vienen aquí mismo a buscar los animales y el pago es más rápido. Me valoran el cumplimiento y el sobrecumplimiento», añade Roger, quien también honra puntualmente las entregas de leche comprometidas con la bodega de La Pulsiana, que abastece a casi medio centenar de personas, entre infantes, gestantes y ancianos.

No obstante, las ventajas no son únicamente económicas. En la práctica, se traducen en una mayor capacidad productiva y en mejoras tangibles para su hogar.

Asimismo, Roger proyecta invertir en sistemas de energía renovable para ganar en independencia energética.

«Quiero comprar un kit solar para mejorar la casa y también para alimentar la turbina eléctrica y asegurar el agua del ganado», comenta, evidenciando cómo los estímulos impulsan no solo la producción, sino también soluciones sostenibles.

DESAFÍOS Y PERSEVERANCIA

Pese a los avances, la cría de reses sigue siendo una actividad extenuante.

«Aquí no hay horario fijo… esto se vive entre madrugadas y noches. Son 11 potreros en los que pastan los animales, los cuales exigen un cuidado permanente. Te levantas a las 4 de la mañana y te acuestas a las 10 de la noche», reconoce.

A ello se añaden los embates de la sequía, la degradación del terreno, los fenómenos meteorológicos y el alza de los insumos. Pero el principal escollo en la actualidad es la inseguridad:

«Antes los vacunos dormían a la intemperie y solo bastaba con voltearlos. En cuatro años ya criabas un toro. Ahora hay que encerrarlos a las 2 de la tarde porque se los llevan.

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«Por otro lado, se gastaba menos dinero, pues el mismo ordeñador arreaba el hato. Hoy se incurre en más gastos: el sueldo del ordeñador, el de los jornaleros y el del vigilante», describe.

Su ojo clínico, forjado en años de oficio, le permite detectar cualquier anomalía. Al despertarse voltea el ganado y por la tarde lo observa otra vez. Cualquier dificultad la detecta con una simple revisión.

A pesar de todo, destaca que el sistema de estímulos contribuye a contrarrestar estas limitaciones y a motivar la permanencia en el sector. «A mí me ha dado resultado y pienso seguir incrementando la ganadería».

APROVECHAMIENTO INTEGRAL

En cuanto al abastecimiento ganadero, Yulexis Benítez Galardi, jefe del grupo de compra de ganado de la UEB Cárnico Bayamo, precisa que «otro atractivo que ofrece la industria es su servicio de sacrificio y procesamiento. Mientras que en las losas sanitarias tradicionales solo se aprovechan carnes y huesos, en nuestras instalaciones el rendimiento es integral, hasta la piel del animal se utiliza. Le clasificamos la carne de primera, de segunda, y a la hora de venderla el productor, sale con su certifico. Todo se realiza con rigurosa higiene.

«Para los productores autorizados a sacrificar, la operación es especialmente ventajosa: pueden procesar el animal en el cárnico pagando solo la prestación de servicio, y vender la carne a paladares o particulares con mejores márgenes», subrayó Benítez Galardi.

Roger Diego Fernández Bodaño, director general de la Empresa Cárnica Granma y coordinador del Ministerio de la Industria Alimentaria en esa provincia, explicó que los destinos del ganado del balance son los hospitales, los círculos infantiles, los hogares maternos, y las dietas de niños con enfermedades crónicas.

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En cuanto al ganado comercializado en divisas, el directivo precisó: «Se vende todo por la plataforma Alimentos Cuba, lo que permite capitalizar la empresa, recuperar la inversión para reiniciar el ciclo, y adquirir insumos que garanticen los consumos priorizados en moneda nacional. El aporte de los productores hace que la tienda Alimentos Cuba de Granma sea la de mayores niveles de ventas, entre las 18 creadas en el país».

Casos como el de Roger Rosales Virelles evidencian el impacto positivo de políticas orientadas a premiar el sobrecumplimiento y reducir intermediarios.

El acceso a divisas, insumos y facilidades comerciales no solo estimula la entrega de alimentos al Estado, sino que fortalece la base productiva desde las fincas, y mejora la calidad de vida de quienes apuestan por el campo.

Radio Bayamo