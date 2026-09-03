Informan programa de actividades en Granma por el 28 de septiembre

Los cederistas granmenses dinamizan su quehacer para celebrar unidos en cuadras y barrios el 28 de septiembre, aniversario 66 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, mayor organización de masas del país.

Activos de vigilancia, festivales de recuperación de materias primas, encuentros con fundadores, donaciones voluntarias de sangre, competencias de dominó y encuentros de ruedas de casino, figuran entre las actividades planificadas.

En conferencia de prensa por el aniversario de los CDR, realizada este miércoles en la sede provincial de la organización en Bayamo, se informó que también se estimularán cederistas, CDR y zonas destacados en el cumplimiento de las tareas medibles.

Yunier Ramírez Quiala, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución en Granma, dijo que los miembros de la organización en la provincia dinamizarán su labor en barrios y cuadras para festejar el 28 de septiembre, aniversario 66 de los CDR, que estará dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, creador de la.mayor organización de masas del país en el centenario de su natalicio.

Radio Bayamo